FT про дрони на Крим: Маск злив секретне листування з Федоровим. Федоров відреагував

Бізнесмен Ілон Маск передав своєму біографу конфіденційні повідомлення від віцепрем'єра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл. У листуванні йдеться про епізод, коли підприємець обмежив інтернет-сервіс Starlink, щоб перешкодити українським військовим в ударі по окупованому Криму. Про це Федоров розповів в інтерв'ю Financial Times. Згодом він дозволив публікацію листування у новій книзі.

За словами посадовця, йому не було відомо про те, що Волтер Айзексон отримав і опублікував повідомлення в біографії Маска, написаній при повній співпраці з мільярдером.

"Це не дуже красиво. Я ніколи не показував і не розповідав про наше листування публічно", – відреагував Федоров.

У книзі Айзексон розповідає, як Маск втрутився, щоб перекрити українським військовим доступ до інтернету Starlink наприкінці вересня 2022 року на українській території, окупованій росіянами.

Таке втручання Маска завадило таємній атаці українських військово-морських безпілотників на Чорноморський флот РФ в Севастополі, в окупованому Криму, йдеться у книзі.

За декілька годин до публікації цього уривку у Washington Post Маск відреагував і заявив, що у разі успішної операції його компанія SpaceX стала б "явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту".

"Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидний намір — потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", – написав бізнесмен.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…