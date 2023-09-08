FT про дрони на Крим: Маск злив секретне листування з Федоровим. Федоров відреагував

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Бізнесмен Ілон Маск передав своєму біографу конфіденційні повідомлення від віцепрем'єра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл. У листуванні йдеться про епізод, коли підприємець обмежив інтернет-сервіс Starlink, щоб перешкодити українським військовим в ударі по окупованому Криму. Про це Федоров розповів в інтерв'ю Financial Times. Згодом він дозволив публікацію листування у новій книзі.

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За словами посадовця, йому не було відомо про те, що Волтер Айзексон отримав і опублікував повідомлення в біографії Маска, написаній при повній співпраці з мільярдером.

"Це не дуже красиво. Я ніколи не показував і не розповідав про наше листування публічно", – відреагував Федоров.

У книзі Айзексон розповідає, як Маск втрутився, щоб перекрити українським військовим доступ до інтернету Starlink наприкінці вересня 2022 року на українській території, окупованій росіянами.

Таке втручання Маска завадило таємній атаці українських військово-морських безпілотників на Чорноморський флот РФ в Севастополі, в окупованому Криму, йдеться у книзі.

За декілька годин до публікації цього уривку у Washington Post Маск відреагував і заявив, що у разі успішної операції його компанія SpaceX стала б "явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту".

"Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидний намір — потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", – написав бізнесмен.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and… — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

У біографії Маска та колонці Айзексона у Washington Post є обмін текстовими повідомленнями, у яких Федоров просить Маска відновити зв'язок Starlink для українських сил.

"Я розумію, чому він це опублікував, тому що я говорю йому, який він великий і що він повинен врятувати людство", – відреагував на публікацію глава Мінцифри.

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FT пише, що Федоров був шокований, коли йому показали статтю у Washington Post, проте зазначив, що оскільки обмін повідомленнями був вже рік тому, їхня публікація "навряд чи матиме операційні наслідки".

Після повідомлень ЗМІ у жовтні 2022 року про перебої в роботі Starlink в Україні, Маск погодився відновити його роботу для українських сил, які діють поблизу окупантів.

Федоров повідомив, що Маск "сам сказав" йому, що він вимкнув Starlink на лінії фронту на південному сході України, коли глава Мінцифри "попросив його фактично увімкнути зв’язок у Криму та до кордонів [України 1991 року. – FT]".

Посадовець додав: "Коли [Маск] увімкнув, то написав, що знову увімкнув".

"Я думаю: якби він цього не зробив, це була б катастрофа, ми б просто не змогли битися так, якби він цього не зробив", – зазначив Федоров.

Він зізнався, що мав "тривалі та часті розмови" через текстові повідомлення з Маском після повномасштабного вторгнення РФ.

Зокрема, після публікації Маска у Twitter, яку посадовець сприйняв як таку, що підтримує диктатора Володимира Путіна, Федоров написав повідомлення Маску: "Я пояснив йому, що він не має рації, що ми там, начебто, боремося за свою незалежність".

Ймовірно, йдеться про повідомлення Маска, у якому він запропонував підписникам проголосувати: чи варто Україні відмовитися від Криму на користь Росії та не вступати до НАТО.

FT зазначає, що відімкнення Starlink відбулось у вирішальний момент контрнаступу України восени 2022 року, коли військові мали "імпульс на своєму боці" після звільнення окупованої території у Харківській області та намагалися відвоювати землі в напрямку Криму.

Уже після публікації FT Федоров повідомив у Twitter, що дозволяє публікацію свого листування з Маском у новій книзі про бізнесмена.

I officially give permission to publish my texting history with @elonmusk in a new book about him ?? Honestly, I’m looking forward to the book. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 8, 2023

В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.

Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.

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