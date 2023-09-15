Ультраправые выдвинули Маска на премию Сахарова за свободу мысли из-за действий в Twitter

Ультраправая политическая группа в Европарламенте выдвинула бизнесмена и миллиардера Илона Маска на главную награду ЕС в сфере прав человека – премию имени Сахарова за свободу мысли. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на политиков.

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Группа "Идентичность и демократия", в которую входят члены Европейского парламента, связанные с Марин Ле Пен из Франции и Маттео Сальвини из Италии, выдвинула Маска, согласно документу, отправленному евродепутатам 14 сентября, с которым ознакомилось издание.

Представитель группы подтвердил СМИ решение выдвинуть Маска.

В своем решении депутатская группа ссылалась на решение Маска опубликовать так называемые файлы Twitter, состоявшие из отдельных внутренних документов о том, как соцсеть обрабатывала запросы на удаление политических публикаций.

По мнению депутатов, это означает "защиту принципа свободы выражения мнения".

Премия им. Сахарова предусматривает денежное вознаграждение в размере 50 000 евро.

В прошлом году премию получил украинский народ. Лауреатами в разные годы были: экс-президент Южноафриканской республики и политзаключенный Нельсон Мандела, активистка доступа женщин к образованию во всем мире Малала Юсуфзай и бывший генсек ООН Кофи Аннан.

Маск вряд ли получит награду, поскольку президент Европарламента Роберта Мецолла и лидеры всех политических групп вместе изберут победителя позже в этом году, отмечает Politico.

Три крупнейших группы института составляют правоцентристская Европейская народная партия, левоцентристская S&D (Социалисты и демократы) и либеральная Renew.

Они согласились предложить для премии кандидатуру Махсу Амини, молодой иранки, смерть которой от рук полиции вызвала движение за права женщин по всей стране.

Зеленые в Европарламенте выдвинули угандийскую климатическую активистку Ванессу Накате, в то время как правая группа Европейских консерваторов и реформистов выдвинула Нино Ломджарию, общественную защитницу из Грузии, противостоящую вмешательству России.

Левые предложили дать премию троим активисткам по правам женщин.

В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился выключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.

The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва сделки стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.

Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США, сообщил его биограф.

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