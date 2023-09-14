Маск частично передал контроль над Starlink военным США. Говорил с Милли и Салливаном

Американский миллиардер Илон Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США. Об этом сообщил его биограф Уолтер Айзексон в интервью газете The Washington Post.

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По его словам, после ситуации с отключением Starlink во временно оккупированном Крыму, чтобы помешать украинской атаке на российский Черноморский флот, Маск начал опасаться ядерной войны.

"Я разговаривал с ним во время всего этого, и однажды поздно вечером он сказал: Почему я участвую в этой войне? Он сказал: Я, вы знаете, создал Starlink, чтобы люди могли расслабляться, смотреть фильмы Netflix и играть в видеоигры. Я не хотел создавать что-то, что могло бы вызвать ядерную войну", — сказал Айзексон.

Он отметил, что спросил бизнесмена, не говорил ли он об этом с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой объединенного комитета начальников Марком Милли.

"И он это сделал. Он разговаривал с ними и сказал: Если они велят мне что-то сделать, я бы это сделал, если бы получил указание", — заявил биограф.

Журналист подчеркнул, что после этого Маск решил передать полный контроль над определенным количеством оборудования Starlink и услугами Starlink военным США, чтобы он больше не контролировал геозоны.

"Он больше не контролирует условия использования", — резюмировал писатель.

12 сентября сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен призвала провести расследование в отношении Маска и его решения по отключению Starlink вокруг Крыма. По ее словам, "внешняя политика должна проводиться правительством, а не одним миллиардером".

В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился выключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.

Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался ее там включать по запросу Украины.

The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва сделки стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.

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