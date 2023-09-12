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"Миллиардер не может вести внешнюю политику". В Сенате США требуют расследования по Маску

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 09:53
Илон Маск (Фото: EPA)

В Сенате США хотят провести расследование в отношении миллиардера Илона Маска из-за ситуации с отключением Starlink в Украине. Об этом заявила сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен, передает Bloomberg.

По ее словам, после признания Маска, что он заблокировал расширение сети Starlink для Украины в 2022 году на побережье временно оккупированного Крыма, необходимо провести расследование. 

"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", — сказала Уоррен.

Ожидается, что Маск будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытом саммите с сенаторами в Капитолии 13 сентября.

Уоррен, член комитета по вооруженным силам, заявила, что она также хочет, чтобы Пентагон изучил свои контрактные отношения с компанией Маска. 

  • В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.
  • Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался ее там включать по запросу Украины.
  • The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва операции стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.

Читайте также: Маск лично говорил с Путиным перед публикацией своего "мирного плана" – New Yorker

Дмитрий Гриниченко
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Илон МаскStarlinkвойнаКрымсенат
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