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"Мільярдер не може вести зовнішню політику". У Сенаті США вимагають розслідування щодо Маска

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12.09.2023, 09:53
Ілон Маск (Фото: EPA)

У Сенаті США хочуть провести розслідування щодо мільярдера Ілона Маска через ситуацію з вимкненням Starlink в Україні. Про це заявила сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен, повідомляє Bloomberg.

За її словами, після визнання Маска, що він заблокував розширення мережі Starlink для України у 2022 році на узбережжі тимчасово окупованого Криму, необхідно провести розслідування.

"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося і чи маємо адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", — сказала Воррен.

Очікується, що Маск буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритому саміті із сенаторами в Капітолії 13 вересня.

Воррен, членкиня комітету збройних сил, заявила, що вона також хоче, щоб Пентагон вивчив свої контрактні відносини з компанією Маска. 

  • В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.
  • Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.
  • The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.

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Дмитро Гриниченко
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Ілон МасккримвійнаStarlinkсенат
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