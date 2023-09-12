"Мільярдер не може вести зовнішню політику". У Сенаті США вимагають розслідування щодо Маска
У Сенаті США хочуть провести розслідування щодо мільярдера Ілона Маска через ситуацію з вимкненням Starlink в Україні. Про це заявила сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен, повідомляє Bloomberg.
За її словами, після визнання Маска, що він заблокував розширення мережі Starlink для України у 2022 році на узбережжі тимчасово окупованого Криму, необхідно провести розслідування.
"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося і чи маємо адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", — сказала Воррен.
Очікується, що Маск буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритому саміті із сенаторами в Капітолії 13 вересня.
Воррен, членкиня комітету збройних сил, заявила, що вона також хоче, щоб Пентагон вивчив свої контрактні відносини з компанією Маска.
- В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.
- Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.
- The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.
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