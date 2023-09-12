"Мільярдер не може вести зовнішню політику". У Сенаті США вимагають розслідування щодо Маска

У Сенаті США хочуть провести розслідування щодо мільярдера Ілона Маска через ситуацію з вимкненням Starlink в Україні. Про це заявила сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен, повідомляє Bloomberg.

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За її словами, після визнання Маска, що він заблокував розширення мережі Starlink для України у 2022 році на узбережжі тимчасово окупованого Криму, необхідно провести розслідування.

"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося і чи маємо адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", — сказала Воррен.

Очікується, що Маск буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритому саміті із сенаторами в Капітолії 13 вересня.

Воррен, членкиня комітету збройних сил, заявила, що вона також хоче, щоб Пентагон вивчив свої контрактні відносини з компанією Маска.

В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.

Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.

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