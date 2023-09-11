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Маска обвиняют в госизмене за отказ включить Starlink в Крыму. Ответ: США не воюют с РФ

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 15:40
Маска обвиняют в госизмене за отказ включить Starlink в Крыму. Ответ: США не воюют с РФ - Фото
Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США не объявляли войну России и отверг обвинения в государственной измене. Об этом он написал в Twitter (X).

После ряда публикаций о том, что Маск помешал Украине нанести удар по Черноморскому флоту России в 2022 году бизнесмен подвергся резкой критике, а некоторые комментаторы даже начали обвинять его в госизмене.

По его словам, он является гражданином США. 

"У меня есть только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней", — заявил Маск.

Он отметил, что Конгресс США не объявлял войну России. 

"Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет. Пожалуйста, скажите им это очень четко", — написал миллиардер.

  • В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.
  • Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался ее там включать по запросу Украины.
  • The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва операции стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.

Читайте также: Маск лично говорил с Путиным перед публикацией своего "мирного плана" – New Yorker

Дмитрий Гриниченко
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Илон МаскStarlinkвойнаКрым
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