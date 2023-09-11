Маска обвиняют в госизмене за отказ включить Starlink в Крыму. Ответ: США не воюют с РФ
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США не объявляли войну России и отверг обвинения в государственной измене. Об этом он написал в Twitter (X).
После ряда публикаций о том, что Маск помешал Украине нанести удар по Черноморскому флоту России в 2022 году бизнесмен подвергся резкой критике, а некоторые комментаторы даже начали обвинять его в госизмене.
По его словам, он является гражданином США.
"У меня есть только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней", — заявил Маск.
Он отметил, что Конгресс США не объявлял войну России.
"Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет. Пожалуйста, скажите им это очень четко", — написал миллиардер.
- В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.
- Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался ее там включать по запросу Украины.
- The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва операции стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.
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