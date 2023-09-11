Маска звинувачують у держзраді за відмову ввімкнути Starlink у Криму. Відповідь: США не воюють із РФ

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що США не оголошували війну Росії та відкинув звинувачення у державній зраді. Про це він написав у Twitter (X).

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Після низки публікацій про те, що Маск завадив Україні завдати удару по Чорноморському флоту Росії у 2022 році бізнесмен зазнав різкої критики, а деякі коментатори навіть почали звинувачувати його в держзраді.

За його словами, він є громадянином США.

"Я маю тільки цей паспорт. Що б не трапилося, я боротимуся за Америку і помру в ній", — заявив Маск.

Він зазначив, що Конгрес США не оголошував війни Росії.

"Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто мене так називає. Будь ласка, скажіть їм це дуже чітко", — написав мільярдер.

В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.

Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.

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