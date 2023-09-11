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Маска звинувачують у держзраді за відмову ввімкнути Starlink у Криму. Відповідь: США не воюють із РФ

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 15:40
Маска звинувачують у держзраді за відмову ввімкнути Starlink у Криму. Відповідь: США не воюють із РФ - Фото
Iлон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що США не оголошували війну Росії та відкинув звинувачення у державній зраді. Про це він написав у Twitter (X).

Після низки публікацій про те, що Маск завадив Україні завдати удару по Чорноморському флоту Росії у 2022 році бізнесмен зазнав різкої критики, а деякі коментатори навіть почали звинувачувати його в держзраді.

За його словами, він є громадянином США.

"Я маю тільки цей паспорт. Що б не трапилося, я боротимуся за Америку і помру в ній", — заявив Маск.

Він зазначив, що Конгрес США не оголошував війни Росії.

"Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто мене так називає. Будь ласка, скажіть їм це дуже чітко", — написав мільярдер.

  • В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.
  • Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.
  • The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.

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Дмитро Гриниченко
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Ілон МасккримвійнаStarlink
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