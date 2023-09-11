Маска звинувачують у держзраді за відмову ввімкнути Starlink у Криму. Відповідь: США не воюють із РФ
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що США не оголошували війну Росії та відкинув звинувачення у державній зраді. Про це він написав у Twitter (X).
Після низки публікацій про те, що Маск завадив Україні завдати удару по Чорноморському флоту Росії у 2022 році бізнесмен зазнав різкої критики, а деякі коментатори навіть почали звинувачувати його в держзраді.
За його словами, він є громадянином США.
"Я маю тільки цей паспорт. Що б не трапилося, я боротимуся за Америку і помру в ній", — заявив Маск.
Він зазначив, що Конгрес США не оголошував війни Росії.
"Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто мене так називає. Будь ласка, скажіть їм це дуже чітко", — написав мільярдер.
- В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.
- Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.
- The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.
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