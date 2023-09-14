Маск частково передав контроль над Starlink військовим США. Говорив з Міллі та Салліваном

Американський мільярдер Ілон Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США. Про це повідомив його біограф Уолтер Айзексон в інтерв'ю газеті The Washington Post.

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За його словами, після ситуації з відключенням Starlink у тимчасово окупованому Криму, щоб завадити українській атаці на російський Чорноморський флот, Маск почав побоюватися ядерної війни.

"Я розмовляв з ним під час всього цього, і одного разу пізно ввечері він сказав: Чому я беру участь у цій війні? Він сказав: я, ви знаєте, створив Starlink, щоб люди могли розслаблятися, дивитися фільми Netflix та грати у відеоігри. Я не хотів створювати щось, що могло б викликати ядерну війну", — сказав Айзексон.

Він зазначив, що запитав бізнесмена, чи не говорив він про це з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та головою об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

"І він це зробив. Він розмовляв з ними і сказав: якщо вони наказують мені щось зробити, я б це зробив, якби отримав вказівку", — заявив біограф.

Журналіст підкреслив, що після цього Маск вирішив передати повний контроль над певною кількістю обладнання Starlink та послугами Starlink військовим США, щоб він більше не контролював геозони.

"Він більше не контролює умови використання", — резюмував письменник.

12 вересня сенаторка від Демократичної партії США Елізабет Воррен закликала провести розслідування щодо Маска та його рішення щодо вимкнення Starlink навколо Криму. За її словами, "зовнішня політика має проводитися урядом, а не одним мільярдером".

В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.

Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.

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