Ультраправі висунули Маска на премію Сахарова зі свободи думки через дії у Twitter

Ультраправа політична група в Європарламенті висунула бізнесмена та мільярдера Ілона Маска на головну нагороду ЄС у сфері прав людини – премію імені Сахарова за свободу думки. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на політиків.

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Група "Ідентичність і демократія", до якої входять члени Європейського парламенту, пов’язані з Марін Ле Пен з Франції та Маттео Сальвіні з Італії, висунула Маска, згідно з документом, надісланим євродепутатам 14 вересня, з яким ознайомилося видання.

Представник групи підтвердив ЗМІ рішення висунути Маска.

У своєму рішенні депутатська група посилалась на рішення Маска опублікувати так звані файли Twitter, що складалися з окремих внутрішніх документів про те, як соцмережа обробляла запити на видалення політичних публікацій.

На думку депутатів, це означає "захист принципу свободи вираження поглядів".

Премія ім. Сахарова передбачає грошову винагороду в розмірі 50 000 євро.

Минулого року премію отримав український народ. Лавреатами в різні роки були: експрезидент Південноафриканської республіки та політв'язень Нельсон Мандела, активістка доступу жінок до освіти у всьому світі Малала Юсуфзай та колишній генсек ООН Кофі Аннан.

Маск навряд чи отримає нагороду, оскільки президентка Європарламенту Роберта Мецола та лідери всіх політичних груп разом оберуть переможця пізніше цього року, зауважує Politico.

Три найбільші групи інституції складають правоцентристська Європейська народна партія, лівоцентристська S&D (Соціалісти та демократи) і ліберальна Renew.

Вони погодилися запропонувати для премії кандидатуру Махсу Аміні, молодої іранки, смерть якої від рук поліції викликала рух за права жінок у всій країні.

Зелені у Європарламенті висунули угандійську кліматичну активістку Ванессу Накате, тоді як права група Європейських консерваторів та реформістів висунула Ніно Ломджарію, громадську захисницю з Грузії, яка протистояла втручанню Росії.

Ліві запропонували надати премію трьом активісткам за права жінок.

В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.

The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.

Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США, повідомив його біограф.

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