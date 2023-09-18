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Федоров: Маск допомагав і продовжує, серед власників компаній зробив найбільший внесок у перемогу

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18.09.2023, 22:47
Федоров: Маск допомагав і продовжує, серед власників компаній зробив найбільший внесок у перемогу - Фото
Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський бізнесмен Ілон Маск допомагав та продовжує допомагати Україні, серед усіх власників приватних компаній він зробив "найбільший внесок" у майбутню перемогу України, заявив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes.

"Ілон Маск допомагав та допомагає. Завжди є ризик, що будь-який партнер може перестати допомагати. Коли потрібно було, він зробив необхідні кроки. Серед всіх власників приватних компаній Маск зробив найбільший внесок у майбутню перемогу України", – сказав Федоров.

За його словами, у відомстві не знають, що було б без супутникового зв'язку.

Посадовець зазначив, що у військових немає мережі мобільного інтернету 4G та 3G, а радіозв'язок перехоплюється росіянами швидко.

"Так ми б і жили, якби не Маск. Starlink не так просто купити в масштабі. Мінцифри привезло близько 42 000 штук. Всього їх на 1–2% більше", – повідомив Федоров.

  • Раніше Федоров повідомив Financial Times, що Маск без дозволу передав своєму біографу його конфіденційні повідомлення. Згодом посадовець дозволив бізнесмену публікувати їх листування у новій книзі.
  • В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму, аби зірвати атаку України проти Чорноморського флоту РФ
  • The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: внаслідок зриву операції сталося захоплення росіянами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.
  • Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США, повідомив його біограф.
  • Комітет американського Сенату зі збройних сил розслідує дії Маска.

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Артем Джеріпа
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Ілон Масквійнасупутниковий інтернетStarlinkмихайло федоров
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