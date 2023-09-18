Федоров: Маск допомагав і продовжує, серед власників компаній зробив найбільший внесок у перемогу

Американський бізнесмен Ілон Маск допомагав та продовжує допомагати Україні, серед усіх власників приватних компаній він зробив "найбільший внесок" у майбутню перемогу України, заявив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes.

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"Ілон Маск допомагав та допомагає. Завжди є ризик, що будь-який партнер може перестати допомагати. Коли потрібно було, він зробив необхідні кроки. Серед всіх власників приватних компаній Маск зробив найбільший внесок у майбутню перемогу України", – сказав Федоров.

За його словами, у відомстві не знають, що було б без супутникового зв'язку.

Посадовець зазначив, що у військових немає мережі мобільного інтернету 4G та 3G, а радіозв'язок перехоплюється росіянами швидко.

"Так ми б і жили, якби не Маск. Starlink не так просто купити в масштабі. Мінцифри привезло близько 42 000 штук. Всього їх на 1–2% більше", – повідомив Федоров.

Раніше Федоров повідомив Financial Times, що Маск без дозволу передав своєму біографу його конфіденційні повідомлення. Згодом посадовець дозволив бізнесмену публікувати їх листування у новій книзі.

В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму, аби зірвати атаку України проти Чорноморського флоту РФ

The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: внаслідок зриву операції сталося захоплення росіянами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.

Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США, повідомив його біограф.

Комітет американського Сенату зі збройних сил розслідує дії Маска.

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