Саботаж удара Украины по кораблям РФ в Крыму. Сенат США расследует действия Илона Маска

Комитет американского Сената по вооруженным силам расследует действия бизнесмена Илона Маска, главы SpaceX, который в 2022 году ограничил работу спутникового интернета Starlink около оккупированного россиянами Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на российские военные корабли в Севастопольской бухте. Об этом пишет Bloomberg.

Председатель комитета Джек Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink "выявили серьезные проблемы с ответственностью [в сфере] нацбезопасности", и комитет "активно изучает этот вопрос со всех сторон".

По словам анонимного сотрудника Конгресса, комиссия пока не начинает официальное расследование, скорее, просто собирает информацию.

SpaceX Маска, помимо управления все более расширяющейся сетью Starlink, является крупным подрядчиком правительства США, запускающим спутники разведки для Пентагона.

По словам Рида, на комитете изучат спутниковый рынок, госконтракты и "огромную роль, которую Маск и его компания здесь играют".

Он и ряд других сенаторов задаются вопросом, почему решение об изучении этого вопроса до сих пор не было принято в правительстве: "Ни Илон Маск, ни какой-либо другой частный гражданин не может иметь последнего слова, когда речь идет о нацбезопасности США".

Ранее сенаторы-демократы в комитете, в том числе Джин Шахин из Нью-Гэмпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, потребовали от Минобороны США ответов на вопрос, почему именно Маск, а не правительство США, решает, когда Украина может использовать спутниковую сеть. По словам Шахин, на секретных брифингах она задавала вопросы чиновникам администрации Байдена о контроле над использованием Starlink в Украине, но не получила ответов.

Газета уточняет, что Шахин и Уоррен планируют написать министру обороны США Ллойду Остину с просьбой предоставить подробную информацию о Starlink и работе Маска в Украине.

На этой неделе Маск заявил, что он бы включил бы Starlink на Крым для Украины, если бы президент Джо Байден "приказал" ему сделать это, но, отметил бизнесмен, такой директивы не было. По его словам, Starlink был отключен в Крыму с самого начала из-за санкций США против России.

