Американский миллиардер и владелец сети спутниковой связи Starlink Илон Маск на технологической конференции All-In Summit заявил, что его отказ активировать Starlink по запросу Украины на территории Крыма в 2022 году был вызван антироссийскими санкциями США.

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"Причина, по которой Starlink был выключен, действительно была в том, что США ввели санкции против России. Они охватывают Крым, и нам не разрешено запускать соединение", – сказал он, подтвердив, что он получал отчаянные звонки и сообщения от украинских официальных лиц.

По словам Маска, он пошел бы на включение Starlink над Крымом, несмотря на действующие ограничения, если бы поступила директива от президента США Джо Байдена.

Вчера, 12 сентября, сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен призвала провести расследование в отношении Маска и его решения по отключению Starlink вокруг Крыма.

По ее словам, "внешняя политика должна проводиться правительством, а не одним миллиардером".

В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился выключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.

Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался ее там включать по запросу Украины.

The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва сделки стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.

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