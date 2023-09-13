Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у 2022 році: Санкції США охоплюють Крим

Американський мільярдер та власник мережі супутникового зв'язку Starlink Ілон Маск на технологічній конференції All-In Summit заявив, що його відмова активувати Starlink на запит України на території Криму у 2022 році була зумовлена антиросійськими санкціями США.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Причина, через яку Starlink був вимкнений, насправді була в тому, що США ввели санкції проти Росії. Вони охоплюють Крим, і нам не дозволено запускати з'єднання", – сказав він, підтвердивши, що він отримував відчайдушні дзвінки та повідомлення від українських офіційних осіб.

За словами Маска, він пішов би на ввімкнення Starlink над Кримом, попри чинні обмеження, у тому разі, якби надійшла директива від президента США Джо Байдена.

Вчора, 12 вересня, сенаторка від Демократичної партії США Елізабет Воррен закликала провести розслідування щодо Маска та його рішення щодо вимкнення Starlink навколо Криму.

За її словами, "зовнішня політика має проводитися урядом, а не одним мільярдером".

В уривку з біографії Маска йдеться, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.

Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.

Читайте також: Маска звинувачують у держзраді за відмову ввімкнути Starlink у Криму. Відповідь: США не воюють із РФ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.