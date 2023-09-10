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Буданов заступился за Маска: Не уверен, что он оперировал какими-то кнопками

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 09:46
Буданов заступился за Маска: Не уверен, что он оперировал какими-то кнопками - Фото
Кирилл Буданов (скриншот из фильма ''Год'' Дмитрия Комарова)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отреагировал на публикации о том, что бизнесмен Илон Маск помешал Украине нанести удар по Черноморскому флоту России в 2022 году. Выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии Буданов предположил, что ситуация была не совсем такой, как об этом пишут в медиа, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

"Лично я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, я могу это абсолютно подтвердить, потому что мы также применяли определенную технику", – сказал он.

"Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия. Это, пожалуй, все, что я могу вам сказать", – добавил Буданов.

Начальник украинской военной разведки добавил, что системы спутникового интернета Starlink сыграли очень значительную роль и продолжают ее играть даже сейчас.

"Они достаточно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно много говорить, хорошие они или плохие, но есть факты – абсолютно вся линия фронта работает на них", – заявил Буданов.

  • В июле 2023 года в американских СМИ писали, что Маск отклонил просьбу Украины включить Starlink возле Крыма и его решение повлияло на стратегию ведения войны. После этого Пентагон обеспечил покупку для Украины терминалов и услуг Starlink, которые основатель компании не смог бы выключать по собственному желанию.
  • В начале сентября 2023 гола появились дополнительные подробности этой ситуации. Маск якобы запретил использовать Starlink в наступательных целях и боялся повторения Перл-Харбора в результате атаки Украины на российский флот в Севастополе.
Андрей Водяный
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Илон МаскStarlinkвойнаКрымгурКирилл Буданов
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