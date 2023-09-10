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Буданов заступився за Маска: Не впевнений, що він оперував якимись кнопками

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 09:46
Буданов заступився за Маска: Не впевнений, що він оперував якимись кнопками - Фото
Кирило Буданов (скриншот з фільму ''Рік'' Дмитра Комарова)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов відреагував на публікації про те, що бізнесмен Ілон Маск завадив Україні завдати удару по Чорноморському флоту Росії у 2022 році. Під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії Буданов припустив, що ситуація була не зовсім такою, як про це пишуть у медіа, повідомило агентство Інтерфакс-Україна.

"Особисто я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку", – сказав він.

"Ми відразу зрозуміли, що просто там немає покриття. Це, мабуть, усе, що я вам можу сказати", – додав Буданов.

Начальник української військової розвідки додав, що системи супутникового інтернету Starlink відіграли дуже значну роль і продовжують її відігравати навіть зараз.

"Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти – абсолютно вся лінія фронту працює на них", – заявив Буданов.

  • У липні 2023 року в американських ЗМІ писали, що Маск відхилив прохання України ввімкнути Starlink біля Криму і його рішення вплинуло на стратегію ведення війни. Після цього Пентагон забезпечив купівлю для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії не зміг би вимикати за власним бажанням.
  • На початку вересня 2023 року з'явились додаткові подробиці цієї ситуації. Маск нібито заборонив використовувати Starlink в наступальних цілях і боявся повторення Перл-Харбору внаслідок атаки України на російський флот в Севастополі.
Андрій Водяний
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