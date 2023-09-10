Буданов заступився за Маска: Не впевнений, що він оперував якимись кнопками

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов відреагував на публікації про те, що бізнесмен Ілон Маск завадив Україні завдати удару по Чорноморському флоту Росії у 2022 році. Під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії Буданов припустив, що ситуація була не зовсім такою, як про це пишуть у медіа, повідомило агентство Інтерфакс-Україна.

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"Особисто я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку", – сказав він.

"Ми відразу зрозуміли, що просто там немає покриття. Це, мабуть, усе, що я вам можу сказати", – додав Буданов.

Начальник української військової розвідки додав, що системи супутникового інтернету Starlink відіграли дуже значну роль і продовжують її відігравати навіть зараз.

"Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти – абсолютно вся лінія фронту працює на них", – заявив Буданов.

У липні 2023 року в американських ЗМІ писали, що Маск відхилив прохання України ввімкнути Starlink біля Криму і його рішення вплинуло на стратегію ведення війни. Після цього Пентагон забезпечив купівлю для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії не зміг би вимикати за власним бажанням.

На початку вересня 2023 року з'явились додаткові подробиці цієї ситуації. Маск нібито заборонив використовувати Starlink в наступальних цілях і боявся повторення Перл-Харбору внаслідок атаки України на російський флот в Севастополі.

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