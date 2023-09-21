Український наземний дрон з туреллю почали випробовувати на передовій: характеристики, фото

Українські захисники почали випробовувати безпілотного робота Ironclad на передовій: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир і може розганятись до 20 км. Про це повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Ironclad — роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою", – написав урядовець.

За його словами, це революційний продукт від українських інженерів з української компанії Roboneers, він змінює підхід ведення війни та допомагає зберегти життя українських військових.

Ця техніка розвиває швидкість до 20 км, обладнана тепловізійною камерою та українською бойовою туреллю "Шабля" М2, написав Федоров.

Також Ironclad має броньований панцир, що захищає від стрілецької зброї, а керувати ним можна дистанційно – з безпечного місця, зауважив глава Мінцифри.

"Далі — ще більше технологій та інновацій. Якщо ви вже працюєте над проєктами в оборонній сфері — подавайте їх через платформу Brave1", – написав посадовець.

Він залишив посилання на Brave1, кластер для розвитку військових технологій в Україні, заснований державними інституціями.

Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло у понад 100 разів порівняно з 2022 роком.

Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який називається "Перун". За словами глави Мінцифри, є виробники, які вже зробили відповідний продукт.

В уряді пообіцяли успіхи у ракетній програмі України, а також збільшення "інцидентів" із безпілотниками на території Росії.

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