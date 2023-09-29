Російські окупанти намагалися атакувати українські позиції на танках та бойових машинах піхоти під прапорами України, але Сили оборони зірвали удар дронами та артилерією. Про це повідомив командир групи аеророзвідки із позивним "Мадяр".

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За його словами, росіяни намагалися повернути втрачені позиції атакою танків та БМП.

Він зазначив, що ворог вирішив застосувати хитрість та наступав під українським прапором.

Зусиллями пілотів FPV-дронів та артилеристів воїнам вдалося зірвати атаку загарбників.

Внаслідок ударів окупанти втратили низку танків та БМП.

На записі можна побачити ураження бронетехніки армії РФ, точний напрямок фронту не називається.

У вересні на передовій почали випробовувати безпілотного робота Ironclad українського виробництва: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир і може розганятися до 20 км.

Віцепрем'єр Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів проти 2022 року.

Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.

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