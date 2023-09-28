UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Журналисты США насчитали 186 БМП Bradley, переданных ВСУ с начала большой войны

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 16:57
Журналисты США насчитали 186 БМП Bradley, переданных ВСУ с начала большой войны - Фото
Bradley (Фото - пресс-служба Пентагона)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США предоставили Силам обороны 186 боевых машин пехоты M2 Bradley. Об этом говорится в сюжете американской программы 60 minutes.

По данным американских журналистов, с начала большой войны ВСУ получили 186 Bradley по цене около $2 млн за одну единицу.

Также в сюжете говорится, что США вложили в экономику Украины почти $25 млрд.

СПРАВКА. Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя из машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке. 

В сентябре 2022-го, когда Штаты еще не собирались передавать ВСУ Bradley, а Украина их еще даже не запрашивала, российские пропагандисты уже заранее заявили об их "уничтожении" армией РФ на поле боя.

  • 30 января 2023-го стало известно, что США отправили в Украину первую партию боевых Bradley – в ней было 60 машин.
  • В середине апреля Пентагон подтвердил, что часть обещанных США боевых машин пехоты M2 Bradley уже прибыла в Украину.
  • После этого БМП Bradley входили и в новые пакеты военной помощи от США.
  • В августе 47 бригада с боями вошла в Работино на Мелитопольском направлении и организовала эвакуацию мирных жителей на американских Bradley.

Смотрите также: В Минобороны рассказали, как БМП M2 Bradley сжег два российских танка в одном бою – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бмпвоенная помощьBradley
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 