Журналисты США насчитали 186 БМП Bradley, переданных ВСУ с начала большой войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США предоставили Силам обороны 186 боевых машин пехоты M2 Bradley. Об этом говорится в сюжете американской программы 60 minutes.

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По данным американских журналистов, с начала большой войны ВСУ получили 186 Bradley по цене около $2 млн за одну единицу.

Также в сюжете говорится, что США вложили в экономику Украины почти $25 млрд.

СПРАВКА. Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя из машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке. В сентябре 2022-го, когда Штаты еще не собирались передавать ВСУ Bradley, а Украина их еще даже не запрашивала, российские пропагандисты уже заранее заявили об их "уничтожении" армией РФ на поле боя.

30 января 2023-го стало известно, что США отправили в Украину первую партию боевых Bradley – в ней было 60 машин.

В середине апреля Пентагон подтвердил, что часть обещанных США боевых машин пехоты M2 Bradley уже прибыла в Украину.

После этого БМП Bradley входили и в новые пакеты военной помощи от США.

В августе 47 бригада с боями вошла в Работино на Мелитопольском направлении и организовала эвакуацию мирных жителей на американских Bradley.

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