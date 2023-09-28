Журналісти США нарахували 186 БМП Bradley, переданих ЗСУ з початку великої війни

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Силам оборони 186 бойових машин піхоти M2 Bradley. Про це йдеться в сюжеті американської програми 60 minutes.

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За даними американських журналістів, з початку великої війни ЗСУ отримали 186 Bradley вартістю близько $2 млн за одну одиницю.

Також у сюжеті йдеться про те, що США вклали в економіку України майже $25 млрд.

ДОВІДКА. Bradley – основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США. БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки. Застосовувалась американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку. У вересні 2022-го, коли Штати ще не збиралися передавати ЗСУ Bradley, а Україна їх ще навіть не просила, російські пропагандисти вже заздалегідь заявили про їхнє "знищення" армією РФ на полі бою.

30 січня 2023 року стало відомо, що США відправили в Україну першу партію бойових Bradley – в ній було 60 машин.

У середині квітня Пентагон підтвердив, що частина обіцяних США бойових машин піхоти M2 Bradley вже прибула в Україну.

Після цього БМП Bradley входили і до нових пакетів військової допомоги від США.

У серпні 47 бригада з боями увійшла до Роботиного на Мелітопольському напрямку та організувала евакуацію мирних жителів на американських Bradley.

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