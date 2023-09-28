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Журналісти США нарахували 186 БМП Bradley, переданих ЗСУ з початку великої війни

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 16:57
Журналісти США нарахували 186 БМП Bradley, переданих ЗСУ з початку великої війни - Фото
Bradley (Фото - пресслужба Пентагону)

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Силам оборони 186 бойових машин піхоти M2 Bradley. Про це йдеться в сюжеті американської програми 60 minutes.

За даними американських журналістів, з початку великої війни ЗСУ отримали 186 Bradley вартістю близько $2 млн за одну одиницю.

Також у сюжеті йдеться про те, що США вклали в економіку України майже $25 млрд.

ДОВІДКА. Bradley – основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США. БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки. Застосовувалась американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку.

У вересні 2022-го, коли Штати ще не збиралися передавати ЗСУ Bradley, а Україна їх ще навіть не просила, російські пропагандисти вже заздалегідь заявили про їхнє "знищення" армією РФ на полі бою.

  • 30 січня 2023 року стало відомо, що США відправили в Україну першу партію бойових Bradley – в ній було 60 машин.
  • У середині квітня Пентагон підтвердив, що частина обіцяних США бойових машин піхоти M2 Bradley вже прибула в Україну.
  • Після цього БМП Bradley входили і до нових пакетів військової допомоги від США.
  • У серпні 47 бригада з боями увійшла до Роботиного на Мелітопольському напрямку та організувала евакуацію мирних жителів на американських Bradley.

Дивіться також: У Міноборони розповіли, як БМП M2 Bradley спалив два російські танки в одному бою – фото

Оксана Житнюк
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військова допомогабмпBradley
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