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Зенитчики показали, как сбивали ракеты россиян из американского ЗРК Avenger – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 11:25
Видео: соцсети
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Бойцы 1129 зенитного ракетного полка показали кадры отработки по российским крылатым ракетам с помощью ЗРК AN/TWQ-1 Avenger. Видео было опубликовано в соцсетях.

На ролике военные показывают экран противовоздушного зенитно-ракетного комплекса: на нем в режиме ночного видения отображается вражеская крылатая ракета, на которую зенитчики наводят прицел.

Военный с позывным "Водитель", отвечая на вопрос, как ощущение после сбитой воздушной цели россиян, говорит: "Хочется еще".

Еще в июне украинские военные объясняли, как работают на ЗРК Avenger: после получения приказа мобильный комплекс выезжает, раскладывается и в боевой готовности ожидает вражеские цели.

На вооружении комплекса находится подвижная башня, на которой закреплены установки с ракетами Stinger. Ими и сбиваются крылатые ракеты оккупантов.

  • 22 сентября 2023 года президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли в частности ЗРК Avenger. Кроме того, там будут ПТРК TOW и AT4, ракеты Javelin, снаряды GMLRS для HIMARS и другое оборудование.

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Милана Головань
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войнаракетаAvenger
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