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Зенітники показали, як збивали ракети росіян з американського ЗРК Avenger – відео видео

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25.09.2023, 11:25
Відео: соцмережі
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Бійці 1129 зенітного ракетного полку показали кадри відпрацювання по російських крилатих ракетах за допомогою ЗРК AN/TWQ-1 Avenger. Відео опублікували у соцмережах.

На ролику військові показують екран протиповітряного зенітно-ракетного комплексу: на ньому в режимі нічного бачення відображається ворожа крилата ракета, на яку зенітники наводять приціл.

Військовий з позивним "Водій", відповідаючи на запитання, як відчуття після збиття повітряної цілі росіян, каже: "Хочеться ще".

Ще у червні українські військові пояснювали, як працюють на ЗРК Avenger: після отримання наказу мобільний комплекс виїжджає, розкладається та в бойовій готовності очікує ворожі цілі.

На озброєнні комплексу є рухома башта, на якій закріплені установки з ракетами Stinger. Ними й збиваються крилаті ракети окупантів.

  • 22 вересня 2023 року президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, в який увійшли зокрема ЗРК Avenger. Крім того, там будуть ПТРК TOW та AT4, ракети Javelin, снаряди GMLRS для HIMARS та інше обладнання.

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Мілана Головань
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війнаракетаAN/TWQ-1 Avenger
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