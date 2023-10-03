Президент Владимир Зеленский наградил украинских защитников, воюющих на Купянско-Лиманском направлении, и осмотрел полученную от партнеров новейшую западную технику, участвовавшую в боях. В соцсетях президента опубликовано соответствующее видео.

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"Для меня честь сегодня – наградить наших воинов, отличившихся во время защиты нашего государства. Особая честь – наградить боевых медиков. Спасибо за защиту Украины и украинцев! Это самая важная миссия. Желаю только победы!", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что осмотрел технику ВСУ – танки немецкого производства Leopard 2 и боевые машины пехоты CV-90, производимые Швецией.

Президент отметил, что экипажи довольны результатами применения этой техники.

"Еще осмотрел технику – танки Leopard 2 и боевые машины пехоты CV-90, которые участвовали в боях на Купянском направлении. Обсудили с экипажами результаты применения танков и БМП. Воины довольны!", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил защитников за общение и шевроны: "Это очень ценно для меня!"

29 сентября в ВСУ сообщили, что россияне на Лимано-Купянском направлении формируют штурмовые отряды, надеясь пробить оборону ВСУ, и обстреливают украинские позиции с максимальных дистанций.

3 октября Зеленский посетил бригады, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении, которое глава государства назвал "одним из самых горячих".

Видео боя на Мелитопольском направлении: украинских защитников прикрывает американская БМП Bradley и немецкий танк Leopard.

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