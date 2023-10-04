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На Мелитопольском направлении россияне начали бросать на штурмы "элиту" – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 16:40
На Мелитопольском направлении россияне начали бросать на штурмы
Иллюстративное фото - Генштаб

На Мелитопольском направлении за последние три дня сдались в плен 25 оккупантов, и россияне начали бросать на штурмы не только мобилизованных, но и свою "элиту". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Потихоньку мы давим. Я скажу так, есть такая характеристика: за последние трое суток сдались в плен 25 российских оккупантов. Но враг не сдается, пытается восстановить утраченное положение. В частности, западнее Вербового, юго-восточнее Малой Токмачки", – сказал Штупун.

Он отметил, что россияне бросают в эти районы определенные резервы на штурмы.

"Также фиксируется, что на штурмы он (враг. – Ред.) бросает уже элиту – десантные войска. Но несет потери", – сказал спикер ВСУ.

Он отметил, что "элита" армии РФ там и была, но россияне сейчас боятся дальнейшего прорыва Сил обороны. Обычно для штурмов используют свежемобилизованных, и они прикрывают кадровые части, которые РФ "бережет" для определенных целей.

"Подразделения, которые несут потери, отводятся. На их место заходят другие. Но тем новым подразделениям нужно определенное время для привыкания к обстановке, к определенному планированию и потом они начинают действовать. Но не все у них удается. На штурмы ходят почти безуспешно", – сказал Штупун.

  • Штупун также сообщил, что на южных отрезках фронта есть продвижение сил обороны от 100 до 600 метров.
  • Смотрите видео боя, как Leopard и Bradley прикрывают ВСУ на Мелитопольском направлении.

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Оксана Житнюк
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