На Мелітопольському напрямку росіяни почали кидати на штурми "еліту" – речник ЗСУ

На Мелітопольському напрямку за останні три дні здалися в полон 25 окупантів, і росіяни почали кидати на штурми не тільки мобілізованих, але і свою "еліту". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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"Потихеньку ми тиснемо. Я скажу так, є така характеристика: за останні три доби здалися в полон 25 російських окупантів. Але ворог не здається, намагається відновити втрачене положення. Зокрема, західніше Вербового, південно-східніше Малої Токмачки", – сказав Штупун.

Він зазначив, росіяни кидають в ці райони певні резерви на штурми.

"Також фіксується, що на штурми він (ворог. – Ред.) кидає вже еліту – десантні війська. Але зазнає втрат", – сказав речник ЗСУ.

Він зазначив, що "еліта" армії РФ там і була, але росіяни наразі бояться подальшого прориву Сил оборони. Зазвичай для штурмів використовують свіжомобілізованих, і вони прикривають кадрові частини, які РФ "береже" для певних цілей.

"Підрозділи, які зазнають втрат, відводяться. На їх місце заходять інші. Але тим новим підрозділам потрібен певний час для звикання до обстановки, до певного планування і потім вони починають діяти. Але не все в них вдається. На штурми ходять майже безуспішно", – сказав Штупун.

Штупун також повідомив, що на південних відтинках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів.

Дивіться відео бою, як Leopard і Bradley прикривають ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

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