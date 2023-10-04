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Зеленський провів тривалу нараду з Будановим: Є про що розказати, але згодом

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 15:50
Зеленський провів тривалу нараду з Будановим: Є про що розказати, але згодом - Фото
Кирило Буданов та Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу нараду з начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим. Глава держави пообіцяв згодом розкрити деталі та розповів подробиці щоденної селекторної наради.

"Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом", – сказав він.

На селекторі було заслухано звіти розвідок і поточні результати діяльності контррозвідки – Служби безпеки України, а також звіт міністра внутрішніх справ, зокрема, щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів, повідомив Зеленський.

За словами президента, на засіданні обговорювались потреби, які президент почув від українських захисників у Харківській області під час візиту.

"Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується", – пояснив Зеленський.

  • 3 жовтня Зеленський відвідав бригади, що виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку, який голова держави назвав "одним з найгарячіших".

  • Президент нагородив українських захисників, які воюють на Купʼянсько-Лиманському напрямку, та оглянув отриману від партнерів новітню західну техніку, що брала участь у боях.

  • Буданов заявив, що однією з головних цілей атак українських безпілотників стали підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування.

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Артем Джеріпа
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