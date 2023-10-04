Зеленский провел длительное совещание с Будановым: Есть о чем рассказать, но со временем

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел длительное совещание с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым. Глава государства пообещал впоследствии раскрыть детали и рассказал подробности ежедневного селекторного совещания.

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"Отдельно провел длительное совещание с Кириллом Будановым. Есть о чем рассказать, но со временем", – сказал он.

На селекторе были заслушаны отчеты разведок и текущие результаты деятельности контрразведки – Службы безопасности Украины, а также отчет министра внутренних дел, в частности, по ликвидации последствий ночных обстрелов, сообщил Зеленский.

По словам президента, на заседании обсуждались потребности, которые президент услышал от украинских защитников во время визита в Харьковской области.

"Сверили динамику поступления основных калибров. Дал поручение интенсифицировать работу там, где есть договоренности, но реализация задерживается", – пояснил Зеленский.

3 октября Зеленский посетил бригады, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении, которое глава государства назвал "одним из самых горячих".

Президент наградил украинских защитников, воюющих на Купянско-Лиманском направлении, и осмотрел полученную от партнеров новейшую западную технику, участвовавшую в боях.

Буданов заявил, что одной из главных целей атак украинских беспилотников стали предприятия российского военно-промышленного комплекса, работающие на ракетостроение.

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