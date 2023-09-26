Буданов об ударах по военным заводам РФ: Цель – замедлить производство вооружения

Одной из главных целей атак украинских беспилотников стали предприятия российского военно-промышленного комплекса, работающие на ракетостроении, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Такие удары по ВПК преследуют цель замедлить производство российского вооружения, рассказал он в интервью New Voice.

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Буданов отметил, что треть используемых в ракетостроении заводов расположена в европейской части РФ.

То есть эти заводы доступны для дронов, отмечает NV.

Буданов привел примеры атакованных недавно предприятий оккупантов: Брянский завод "Кремний Эл" и Редкинский опытный завод в Тверской области РФ.

Первое предприятие производит электронное оборудование для ракет, по нему БпЛА уже били несколько раз, на втором производят компоненты ракетного топлива.

Начальник ГУР сказал, что если посмотреть на все объекты россиян, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность: все они работают на военно-промышленной комплекс РФ.

"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", – уточнил Буданов.

8 сентября в Брянске в РФ неизвестный беспилотник упал на здание завода "Кремний Эл", одного из крупнейших в государстве-агрессоре производств микроэлектроники. 30 августа во время массированного налета дронов по РФ также сообщалось об атаке по этому заводу.

13 сентября источники LIGA.net в ГУР подтвердили удар беспилотником по Редкинскому опытному заводу в Тверской области РФ.

в ГУР подтвердили удар беспилотником по Редкинскому опытному заводу в Тверской области РФ. Российские приграничные регионы – Брянская, Курская и Белгородская области – регулярно жалуются на взрывы и "атаки" якобы украинских дронов и ракет.

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