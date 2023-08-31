В российском Брянске снова раздаются взрывы, в небе летают дроны – видео

В российском Брянске во второй раз за день заметили беспилотники, в регионе вечером 31 августа раздались взрывы. Об этом сообщают местные интернет-издания и паблики в соцсетях.

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Брянские СМИ пишут, что было по меньшей мере четыре взрыва.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео, снятое россиянами, как ПВО оккупантов пытается сбивать дроны:

Взрывы на территории Брянской области уже стали привычными для этого российского региона. Они звучали вчера – тогда местный губернатор заявил, что российская ПВО сбила два беспилотника.

Утром 31 августа в Брянске по беспилотникам снова работала ПВО россиян: над городом были взрывы.

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