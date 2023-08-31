У російському Брянську знову лунають вибухи, в небі літають дрони – відео
31.08.2023, 21:22
Скриншот – брянські ЗМІ
У російському Брянську вдруге за день помітили безпілотники, в регіоні ввечері 31 серпня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві інтернет-видання та пабліки в соцмережах.
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Брянські ЗМІ пишуть, що було щонайменше чотири вибухи.
Місцеві Telegram-канали опублікували відео, зняте росіянами, як ППО окупантів намагається збивати дрони:
- Вибухи на території Брянської області вже стали звичними для цього російського регіону. Вони лунали вчора – тоді місцевий губернатор заявив, що російська ППО збила два безпілотники.
- Вранці 31 серпня в Брянську по безпілотниках знову працювала ППО росіян: над містом були вибухи.
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