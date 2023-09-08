В российском Брянске неизвестный беспилотник упал на завод микроэлектроники – видео
08.09.2023, 18:28
Фото - скриншот с видео
В российском Брянске неизвестный беспилотник упал на здание завода "Кремний Эл", одного из крупнейших в государстве-агрессоре производств микроэлектроники. Видео последствий публикуют пользователи соцсетей.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что "промышленный объект Брянска" пострадал от атаки БПЛА.
"Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание", – заявил он
Вечером 7 сентября в российском Брянске также раздавались взрывы и горело административное здание.
- Российские приграничные регионы – Брянская, Курская и Белгородская области – регулярно жалуются на взрывы и "атаки" якобы украинских дронов и ракет.
- Смотрите видео нового рейда РДК на территорию РФ, в результате которого был ликвидирован ФСБшник, еще около 10 получили ранения.
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