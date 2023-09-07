Вечером 7 сентября в российском Брянске раздались взрывы и загорелось административное здание. Об этом сообщали местные паблики в соцсетях и позднее подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Около 21:20 брянские Telegram-каналы писали о взрыве. Позднее появилось видео частичного возгорания здания.
Губернатор Богомаз написал, что беспилотник якобы атаковал промышленный объект Брянска, в результате чего произошло возгорание админздания. Он заявил, что силами РЭБ дрон якобы был подавлен, а пожар начался из-за падения БпЛА.
По данным пропагандистского Telegram-канала Mash, целью дрона якобы был завод "Кремний Эл" – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.
Спустя час Богомаз написал, что "еще одна атака пресечена силами ПВО" – якобы на подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
- Российские приграничные регионы – Брянская, Курская и Белгородская области – регулярно жалуются на взрывы и "атаки" якобы украинских дронов и ракет.
- Смотрите видео нового рейда РДК на территорию РФ, в результате которого был ликвидирован ФСБшник, еще около 10 получили ранения.
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