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В российском Брянске опять жалуются на дроны: были взрывы и пожар – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 22:56
Видео: соцсети
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Вечером 7 сентября в российском Брянске раздались взрывы и загорелось административное здание. Об этом сообщали местные паблики в соцсетях и позднее подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Около 21:20 брянские Telegram-каналы писали о взрыве. Позднее появилось видео частичного возгорания здания.

Губернатор Богомаз написал, что беспилотник якобы атаковал промышленный объект  Брянска, в результате чего произошло возгорание админздания. Он заявил, что силами РЭБ дрон якобы был подавлен, а пожар начался из-за падения БпЛА.

По данным пропагандистского Telegram-канала Mash, целью дрона якобы был завод "Кремний Эл" – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.

Спустя час Богомаз написал, что "еще одна атака пресечена силами ПВО" – якобы на подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

  • Российские приграничные регионы – Брянская, Курская и Белгородская области – регулярно жалуются на взрывы и "атаки" якобы украинских дронов и ракет.
  • Смотрите видео нового рейда РДК на территорию РФ, в результате которого был ликвидирован ФСБшник, еще около 10 получили ранения.

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Оксана Житнюк
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