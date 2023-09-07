RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У російському Брянську знову скаржаться на дрони: були вибухи та пожежа – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 22:56
Відео: соцмережі
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео

Увечері 7 вересня в російському Брянську пролунали вибухи і спалахнула адміністративна будівля. Про це повідомляли місцеві пабліки у соцмережах та пізніше підтвердив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Близько 21:20 брянські Telegram-канали писали про вибух. Пізніше з'явилося відео часткового займання будівлі.

Губернатор Богомаз написав, що безпілотник нібито атакував промисловий об'єкт Брянська, внаслідок чого сталося загоряння адмінбудівлі. Він заявив, що силами РЕБ дрон нібито було подавлено, а пожежа почалася через падіння БПЛА.

За даними пропагандистського Telegram-каналу Mash, ціллю дрона нібито був завод "Кремний Эл" – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії.

Через годину Богомаз написав, що "ще одна атака припинена силами ППО" – нібито на підльоті до Вигоницького району збито безпілотний літальний апарат літакового типу.

  • Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Бєлгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" нібито українських дронів і ракет.
  • Дивіться відео нового рейду РДК на територію РФ, в результаті якого було ліквідовано ФСБшника, ще близько 10 отримали поранення.

Читайте також: Війна має бути перенесена на територію Росії. Інтерв'ю Буданова за хвилину

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабезпілотникБПЛАдронппобрянськбрянська областьКремний Эл
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 