Увечері 7 вересня в російському Брянську пролунали вибухи і спалахнула адміністративна будівля. Про це повідомляли місцеві пабліки у соцмережах та пізніше підтвердив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Близько 21:20 брянські Telegram-канали писали про вибух. Пізніше з'явилося відео часткового займання будівлі.

Губернатор Богомаз написав, що безпілотник нібито атакував промисловий об'єкт Брянська, внаслідок чого сталося загоряння адмінбудівлі. Він заявив, що силами РЕБ дрон нібито було подавлено, а пожежа почалася через падіння БПЛА.

За даними пропагандистського Telegram-каналу Mash, ціллю дрона нібито був завод "Кремний Эл" – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії.

Через годину Богомаз написав, що "ще одна атака припинена силами ППО" – нібито на підльоті до Вигоницького району збито безпілотний літальний апарат літакового типу.

Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Бєлгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" нібито українських дронів і ракет.

Дивіться відео нового рейду РДК на територію РФ, в результаті якого було ліквідовано ФСБшника, ще близько 10 отримали поранення.

Читайте також: Війна має бути перенесена на територію Росії. Інтерв'ю Буданова за хвилину

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.