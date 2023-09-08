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У російському Брянську невідомий безпілотник упав на завод мікроелектроніки

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 18:28
У російському Брянську невідомий безпілотник упав на завод мікроелектроніки - Фото
Фото - скриншот з відео

У російському Брянську невідомий безпілотник упав на будівлю заводу "Кремній Ел", одного з найбільших у державі-агресорці виробництв мікроелектроніки. Відео наслідків публікують користувачі соцмереж.

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Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що "промисловий об'єкт Брянська" постраждав від атаки БПЛА.

"Силами РЕБ безпілотник був ліквідований, але під час падіння уламки потрапили до адміністративної будівлі, внаслідок чого сталося загоряння", – заявив він.

Увечері 7 вересня у російському Брянську також лунали вибухи та горіла адміністративна будівля.

  • Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Білгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" нібито українських дронів і ракет.
  • Дивіться відео нового рейду РДК на територію РФ, внаслідок якого було ліквідовано ФСБшника, ще близько 10 отримали поранення.

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Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БПЛАбрянськбавовнаКремній Ел
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