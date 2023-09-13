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В РФ заявили об атаке беспилотником на Редкинский опытный завод. У Буданова подтвердили

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 11:04
В РФ заявили об атаке беспилотником на Редкинский опытный завод. У Буданова подтвердили - Фото
Редкинский опытный завод (Фото: ресурс оккупантов)

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили удар беспилотником по Редкинскому опытному заводу в Тверской области РФ. Об этом сообщили источники LIGA.net в ГУР.

По словам собеседников в разведке, беспилотник ударил по территории промышленного объекта в Редкино.

Завод производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности. 

Оккупанты заявляли, что атака произошла около 04:00 13 сентября.

Они написали, что дрон якобы "был нейтрализован над территорией завода, но упал над складом и взорвался". 

Также в результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.

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Дмитрий Гриниченко, Милана Головань
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войнаразведкабеспилотникиТверская область
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