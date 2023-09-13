У РФ заявили про атаку безпілотником на Рєдкінський дослідний завод. У Буданова підтвердили

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили удар безпілотником по Рєдкінському дослідному заводу у Тверській області РФ. Про це повідомили джерела LIGA.net у ГУР.

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За словами співрозмовників у розвідці, безпілотник вдарив по території промислового об'єкта в Рєдкіно.

Завод виробляє хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості.

Окупанти заявляли, що атака відбулася близько 04:00 13 вересня.

Вони написали, що дрон нібито "був нейтралізований над територією заводу, але впав над складом та вибухнув".

Також внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.

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