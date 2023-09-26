RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Буданов про удари по військових заводах РФ: Мета – уповільнити виробництво озброєння

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 17:33
Буданов про удари по військових заводах РФ: Мета – уповільнити виробництво озброєння - Фото
Кирило Буданов (Скриншот з відео)

Однією з головних цілей атак українських безпілотників стали підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Такі удари по ВПК мають за мету уповільнити виробництво російського озброєння, розповів він в інтерв'ю New Voice.

Буданов зазначив, що третина заводів, які використовуються у ракетобудуванні, розташована у європейській частині РФ.

Тобто ці заводи є досяжними для дронів, зазначає NV.

Буданов навів приклади атакованих нещодавно підприємств окупантів: це Брянський завод "Кремній Ел" та Редкінський дослідний завод у Тверській області РФ.

Перше підприємство виробляє електронне обладнання для ракет, по ньому БпЛА вже били декілька разів, на другому виробляють компоненти ракетного палива.

Начальник ГУР сказав, що якщо подивитися на всі об'єкти росіян, "схильні до якогось невідомого впливу", то можна побачити одну закономірність: усі вони працюють на військово-промисловий комплекс РФ.

"Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння", — уточнив Буданов.

Читайте також: Буданов: Маск не вимикав Starlink спеціально перед ударом по Севастополю

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
атакакирило будановракетобудуваннябрянськ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 