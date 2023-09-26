Буданов про удари по військових заводах РФ: Мета – уповільнити виробництво озброєння

Однією з головних цілей атак українських безпілотників стали підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Такі удари по ВПК мають за мету уповільнити виробництво російського озброєння, розповів він в інтерв'ю New Voice.

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Буданов зазначив, що третина заводів, які використовуються у ракетобудуванні, розташована у європейській частині РФ.

Тобто ці заводи є досяжними для дронів, зазначає NV.

Буданов навів приклади атакованих нещодавно підприємств окупантів: це Брянський завод "Кремній Ел" та Редкінський дослідний завод у Тверській області РФ.

Перше підприємство виробляє електронне обладнання для ракет, по ньому БпЛА вже били декілька разів, на другому виробляють компоненти ракетного палива.

Начальник ГУР сказав, що якщо подивитися на всі об'єкти росіян, "схильні до якогось невідомого впливу", то можна побачити одну закономірність: усі вони працюють на військово-промисловий комплекс РФ.

"Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння", — уточнив Буданов.

8 вересня у Брянську у РФ невідомий безпілотник упав на будівлю заводу "Кремній Ел", одного з найбільших у державі-агресорці виробництв мікроелектроніки. 30 серпня під час масованого нальоту дронів по РФ також повідомлялось про атаку по цьому заводу.

13 вересня джерела LIGA.net у ГУР підтвердили удар безпілотником по Редкінському дослідному заводу у Тверській області РФ.

у ГУР підтвердили удар безпілотником по Редкінському дослідному заводу у Тверській області РФ. Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Бєлгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" нібито українських дронів і ракет.

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