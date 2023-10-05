ЗСУ: Росіяни різко збільшили активність, більшість боєзіткнень – у районі Мар’їнки

Окупанти різко активізувались на Таврійському напрямку, а основна частина боєзіткнень наразі відбувається в районі Мар'їнки Донецької області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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"Російські окупанти після втрат позицій у попередній період різко збільшили на нашому напрямку свою активність. Провели 41 бойове зіткнення за минулу добу. Якщо докладніше, то більшість з них була в районі Мар’їнки та Красногорівки. Це понад 15 бойових зіткнень", – повідомив Штупун.

Також, за його словами, росіяни намагались покращити положення в районі селища Ласточкине, біля Авдіївки. Сили оборони також відбили атаки РФ на Шахтарському й Запорізькому напрямках.

"Ворог такою своєю активізацією продовжує втрачати людей. Минулої доби його загальні втрати на нашому напрямку склали 309 осіб", – сказав він, наголосивши, що протягом останніх шести днів втрати РФ на Таврійському напрямку становлять не менше 250 осіб щодня.

Речник ЗСУ додав, що протягом останніх п’яти днів спостерігається і тенденція збільшення випадків здачі в полон – 28 окупантів вирішили здатися за ці дні. Протягом минулих тижнів, за його словами, це були одиниці.

Штупун вчора повідомив, що на південних відтинках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів.

На Мелітопольському напрямку росіяни вже почали кидати на штурми свою "еліту" – десантників.

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