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Генерал ЗСУ: Створено далекобійний вогневий кулак. РФ не може вести контрбатарейну боротьбу

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 08:26
Генерал ЗСУ: Створено далекобійний вогневий кулак. РФ не може вести контрбатарейну боротьбу - Фото
Сергій Баранов (Фото: ЗСУ)

Збройні Сили України створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ та артилерії Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов.

За його словами, у сучасній артилерії необхідна максимальна автоматизація з цифровими розробками для розвідки та систем управління вогнем, а також засобів контрбатарейної боротьби.

Він зазначив, що Сили оборони заздалегідь виявляють та знищують артилерію ворога до того, як вона буде готова вдарити по українських позиціях.

"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б'є настільки потужно, що ворог уже не може вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", — заявив Баранов.

Генерал підкреслив, що іноді до 90% знищення особового складу та техніки армії РФ припадає на ракетників та артилеристів.

  • ЗСУ повідомляли, що на південних відрізках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів.
  • На Мелітопольському напрямку росіяни вже почали кидати на штурми свою "еліту" – десантників.
  • Росіяни різко збільшили активність, більшість зіткнень – у районі Мар'їнки.

Читайте також: ЗСУ: На лінії Куп'янськ-Лиман понад 110 000 росіян, 1085 танків. Величезна активність Су-35

Дмитро Гриниченко
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