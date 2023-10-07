Новости | Россия ударила ракетами "Оникс" по пансионату и зернохранилищу в Одесской области – фото
Страна-террорист Россия ночью 7 октября совершила ракетную атаку по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждения домов и автомобилей, сообщили в Оперативном командовании "Юг". Глава Одесской ОВА сообщил о четырех пострадавших людях, раненых обломками стекла.
Воздушная тревога в Одессе длилась с 2:00 до 2:20. Воздушные силы сообщали, что ее объявляли из-за угрозы баллистического вооружения.
Ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму, отмечают военные.
Произошло попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и зернохранилище припортовой инфраструктуры, сообщает ОК "Юг".
Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе, также повреждены несколько многоквартирных домов, сообщают в ВСУ.
ОБНОВЛЕНО в 7:07. Глава Одесской ОВА сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека: они получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
Военные публикуют фото последствий атаки:
- В ночь на 25 сентября Россия запустила по Украине 12 крылатых ракет типа "Калибр", две сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 российско-иранских дронов-камикадзе Shahed.
- Тогда украинская противовоздушная оборона сбила почти все цели. Захватчики попали в Одессе в припортовую инфраструктуру, поврежден морской вокзал в Одессе, был пожар в привокзальной гостинице, которая не работает несколько лет.
- Спикер Воздушных сил пояснил, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму.
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