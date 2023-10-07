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Новости | Россия ударила ракетами "Оникс" по пансионату и зернохранилищу в Одесской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 06:30
Россия ударила ракетами
Фото: ОК "Юг"
обновлено

Страна-террорист Россия ночью 7 октября совершила ракетную атаку по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждения домов и автомобилей, сообщили в Оперативном командовании "Юг". Глава Одесской ОВА сообщил о четырех пострадавших людях, раненых обломками стекла.

Воздушная тревога в Одессе длилась с 2:00 до 2:20. Воздушные силы сообщали, что ее объявляли из-за угрозы баллистического вооружения.

Ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму, отмечают военные.

Произошло попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и зернохранилище припортовой инфраструктуры, сообщает ОК "Юг".

Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе, также повреждены несколько многоквартирных домов, сообщают в ВСУ.

ОБНОВЛЕНО в 7:07. Глава Одесской ОВА сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека: они получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Военные публикуют фото последствий атаки:

СПРАВКА. П-800 Оникс – советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия для поражения надводных военно-морских группировок, единичных кораблей и наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Двигатель работает на авиакеросине. Длина ракеты от 6,1 до 8 м, диаметр – 67 см, масса на старте – 3 т. Дальность – 300-800 км. Максимальная скорость – почти 900 м/с. Высота полета на маршевом участке – до 14 км, на конечном – 10-15 м. Масса боевой части – от 200 до 300 кг.
  • В ночь на 25 сентября Россия запустила по Украине 12 крылатых ракет типа "Калибр", две сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 российско-иранских дронов-камикадзе Shahed.
  • Тогда украинская противовоздушная оборона сбила почти все цели. Захватчики попали в Одессе в припортовую инфраструктуру, поврежден морской вокзал в Одессе, был пожар в привокзальной гостинице, которая не работает несколько лет.
  • Спикер Воздушных сил пояснил, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму.

Читайте также: Ракетная атака на Одессу. Есть жертвы, россияне попали в дома, собор и автомобили – фото

Артём Джерипа
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войнаОдессаОниксОК Юг
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