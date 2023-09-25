UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПВО сбила 11 "Калибров" и все 19 "шахедов", но есть прилеты по Одессе – фото последствий

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 08:19
ПВО сбила 11
Фото: ГУ ГСЧС

В ночь на 25 сентября Россия запустила по Украине 12 крылатых ракет типа "Калибр", две сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 российско-иранских дронов-камикадзе Shahed – украинская противовоздушная оборона сбила почти все цели.

По данным военных, пуски "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ), "Калибров" – с малого ракетного корабля и подводной лодки с акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" – из района Севастополя.

Силы ПВО сбили все 19 вражеских дронов и 11 из 12 "Калибров".

Фото: Сили оборони півдня

В то же время россияне ударили по Одессе: есть попадание в припортовую инфраструктуру, поврежден морской вокзал в Одессе, был пожар в привокзальной гостинице, которая не работает несколько лет.

Фото: Сили оборони півдня

Российские "Ониксы" разрушили зернохранилища, пострадавших нет.

Фото: Сили оборони півдня

Читайте также: По Одессе россияне ударили ракетами и дронами. Есть прилет, горит большое здание у моря

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессакалибрОниксшахед
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 