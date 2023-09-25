ПВО сбила 11 "Калибров" и все 19 "шахедов", но есть прилеты по Одессе – фото последствий

В ночь на 25 сентября Россия запустила по Украине 12 крылатых ракет типа "Калибр", две сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 российско-иранских дронов-камикадзе Shahed – украинская противовоздушная оборона сбила почти все цели.

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По данным военных, пуски "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ), "Калибров" – с малого ракетного корабля и подводной лодки с акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" – из района Севастополя.

Силы ПВО сбили все 19 вражеских дронов и 11 из 12 "Калибров".

В то же время россияне ударили по Одессе: есть попадание в припортовую инфраструктуру, поврежден морской вокзал в Одессе, был пожар в привокзальной гостинице, которая не работает несколько лет.

Российские "Ониксы" разрушили зернохранилища, пострадавших нет.

Утром 20 сентября 2023 года был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно поразившими цель".

Ночью 21 сентября Украина нанесла масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки".

Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область "Ониксами": попала в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.

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