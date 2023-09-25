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ППО збила 11 "Калібрів" та всі 19 "шахедів", проте є прильоти по Одесі – фото наслідків

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 08:19
ППО збила 11
Фото: ГУ ДСНС

В ніч проти 25 вересня Росія запустила по Україні 12 крилатих ракет типу "Калібр", дві надзвукові протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 російсько-іранських дронів-камікадзе Shahed – українська протиповітряна оборона збила майже всі цілі.

За даними військових, пуски "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя.

Сили ППО збили всі 19 ворожих дронів та 11 з 12 "Калібрів".

Фото: Сили оборони півдня

Водночас росіяни вдарили по Одесі: є влучання у припортову інфраструктуру, пошкоджено морський вокзал в Одесі, була пожежа в привокзальному готелі, який не працює кілька років.

Фото: Сили оборони півдня

Російські "Онікси" зруйнували зерносховища, постраждалих немає.

Фото: Сили оборони півдня

Читайте також: По Одесі росіяни вдарили ракетами та дронами. Є приліт, горить велика будівля біля моря

Мілана Головань
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