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ЗСУ: РФ випустила по Одесі 19 "шахедів", 12 "Калібрів" і два "Онікси". Приліт у морвокзал та готель

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 07:31
ЗСУ: РФ випустила по Одесі 19
Морвокзал Одеси (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти в ніч проти 25 вересня випустили по Одесі 19 дронів-камікадзе Shahed-136, 12 крилатих ракет "Калібр" та дві надзвукові ракети "Онікс". Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Військові заявляють, що "Калібри" летіли складними траєкторіями в різних областях, для атаки з моря був додатково залучений підводний човен з Новоросійська.

Сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники та 11 "Калібрів" у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Є прильоти у припортову інфраструктуру, пошкоджено морський вокзал в Одесі, була пожежа в привокзальному готелі, який не працює кілька років.

Ракети "Онікс" зруйнували зерносховища, люди не постраждали. У передмісті Одеси через падіння уламків пошкоджено складські приміщення та приватний будинок, було займання.

Читайте також: По Одесі росіяни вдарили ракетами та дронами. Є приліт, горить велика будівля біля моря

Дмитро Гриниченко
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