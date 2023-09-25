ЗСУ: РФ випустила по Одесі 19 "шахедів", 12 "Калібрів" і два "Онікси". Приліт у морвокзал та готель

Російські окупанти в ніч проти 25 вересня випустили по Одесі 19 дронів-камікадзе Shahed-136, 12 крилатих ракет "Калібр" та дві надзвукові ракети "Онікс". Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Військові заявляють, що "Калібри" летіли складними траєкторіями в різних областях, для атаки з моря був додатково залучений підводний човен з Новоросійська.

Сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники та 11 "Калібрів" у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Є прильоти у припортову інфраструктуру, пошкоджено морський вокзал в Одесі, була пожежа в привокзальному готелі, який не працює кілька років.

Ракети "Онікс" зруйнували зерносховища, люди не постраждали. У передмісті Одеси через падіння уламків пошкоджено складські приміщення та приватний будинок, було займання.

Вранці 20 вересня 2023 року було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно влучили в ціль".

Вночі 21 вересня Україна завдала масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки".

Увечері 21 вересня Росія також атакувала Одеську область "Оніксами": влучило в об'єкт рекреаційної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.

Вночі 23 вересня атака по області повторилася: дві ракети влучили у рекреаційну зону під Одесою.

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