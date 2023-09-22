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Поліція показала наслідки удару Росії "Оніксами" по Одещині – фото, відео видео

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22.09.2023, 08:30
Відео: ГУНП в Одеській області
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Ввечері 21 вересня Росія атакувала Одеську область надзвуковими ракетами П-800 "Онікс", запущеними з території тимчасово окупованого Севастополя. Відео наслідків опублікували у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

За даними глави місцевої ОВА Олега Кіпера та поліціянтів, є влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. У будівлі, яка стала об'єктом терору росіян, здійнялася пожежа, її в короткий термін ліквідували.

Фото: ГУНП в Одеській області

Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки атаки та збирають докази злочину РФ.

Фото: ГУНП в Одеській області

Читайте також: СБУ та ЗСУ вдарили по штабу РФ у Мелітополі — поранений командувач, є смерті серед офіцерів

Мілана Головань
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війнаодеська областьБілгород-Дністровський
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