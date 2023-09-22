Ввечері 21 вересня Росія атакувала Одеську область надзвуковими ракетами П-800 "Онікс", запущеними з території тимчасово окупованого Севастополя. Відео наслідків опублікували у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними глави місцевої ОВА Олега Кіпера та поліціянтів, є влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. У будівлі, яка стала об'єктом терору росіян, здійнялася пожежа, її в короткий термін ліквідували.

Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Правоохоронці проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки атаки та збирають докази злочину РФ.

3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.

Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.

В ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Загинув чоловік.

Читайте також: СБУ та ЗСУ вдарили по штабу РФ у Мелітополі — поранений командувач, є смерті серед офіцерів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.