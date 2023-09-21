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Севастополь стрясають вибухи. Водночас РФ атакувала Одеську область – фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 19:05
Відео: соцмережі
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У тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи, повідомляють місцеві та проросійські Telegram-канали. Зокрема, голосно було в районі бухти Омега та на мисі Фіолент.

Близько 18:33 ресурси окупантів у Криму повідомили про звуки вибухів в районі бухти Омега, а за п'ять хвилин "було дуже гучно" поблизу мису Фіолент.

Місцеві жителі заявили про "потужний вибух безпосередньо над Фіолентом" — згодом у мережі з'явилися перші фото та відео.

Фото: Telegram-канали

На одному з кадрів видно, як над містом здіймається стовп диму, на іншому — щось схоже на влучання.

Фото: Telegram-канали

Російські окупанти в Криму стверджують, що начебто було завдано удару далекобійними ракетами Storm Shadow.

Водночас о 18:36 повідомили про повітряну тривогу в Одеській області. Попередньо було здійснено пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", повідомили в Повітряних силах.

Близько 18:40 у Білгород-Дністровському районі було чути вибухи. О 18:59 заявили про відбій повітряної тривоги.

  • Вночі 21 вересня в багатьох місцях тимчасово окупованого Росією Криму місцеві жителі повідомляли про звуки безпілотників, стрілянину по них зі стрілецької зброї та зенітного озброєння, звуки перехоплень та ймовірних прильотів: ось три відео.
  • 20 вересня було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно влучили в ціль".
  • Раніше вдень у тимчасово окупованому Севастополі та околицях було чути вибухи, окупанти застосували димову завісу в Інкерманській гавані, а місцевий житель зафільмував проліт ракети.

Читайте також: Вибухи у Криму. СБУ та ВМС завдали масштабного удару по аеродрому в Саках – джерела

Мілана Головань
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кримвійнаодесаСевастополь
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