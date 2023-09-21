UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Севастополь сотрясают взрывы. В то же время РФ атаковала Одесскую область — фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 19:05
Видео: соцсети
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео

Во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы, сообщают местные и пророссийские Telegram-каналы. В частности, громко было в районе бухты Омега и на мысе Фиолент.

Около 18:33 ресурсы оккупантов в Крыму сообщили о звуках взрывов в районе бухты Омега, а через пять минут "было очень громко" вблизи мыса Фиолент.

Местные жители заявили о "мощном взрыве прям над Фиолентом" — впоследствии в сети появились первые фото и видео.

Фото: Telegram-каналы

На одном из кадров видно, как над городом поднимается столб дыма, на другом — что-то похожее на попадание.

Фото: Telegram-каналы

Российские оккупанты в Крыму утверждают, что якобы был нанесен удар дальнобойными ракетами Storm Shadow.

В 18:36 сообщили о воздушной тревоге в Одесской области. Предварительно были осуществлены пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", сообщили в Воздушных силах.

Около 18:40 в Белгород-Днестровском районе были слышны взрывы. В 18:59 заявили об отбое воздушной тревоги.

  • Ночью 21 сентября во многих местах временно оккупированного Россией Крыма местные жители сообщали о звуках беспилотников, стрельбе по ним из стрелкового оружия и зенитного вооружения, звуках перехватов и вероятных прилетах: вот три видео.
  • 20 сентября был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно поразившими цель".
  • Ранее днем во временно оккупированном Севастополе и окрестностях были слышны взрывы, кафиры применили дымовой занавес в Инкерманской гавани, а местный житель снял пролет ракеты.

Читайте также: Взрывы в Крыму. СБУ и ВМС нанесли масштабный удар по аэродрому в Саках – источники

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаКрымОдессасевастополь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 