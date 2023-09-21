Во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы, сообщают местные и пророссийские Telegram-каналы. В частности, громко было в районе бухты Омега и на мысе Фиолент.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Около 18:33 ресурсы оккупантов в Крыму сообщили о звуках взрывов в районе бухты Омега, а через пять минут "было очень громко" вблизи мыса Фиолент.

Местные жители заявили о "мощном взрыве прям над Фиолентом" — впоследствии в сети появились первые фото и видео.

На одном из кадров видно, как над городом поднимается столб дыма, на другом — что-то похожее на попадание.

Российские оккупанты в Крыму утверждают, что якобы был нанесен удар дальнобойными ракетами Storm Shadow.

В 18:36 сообщили о воздушной тревоге в Одесской области. Предварительно были осуществлены пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", сообщили в Воздушных силах.

Около 18:40 в Белгород-Днестровском районе были слышны взрывы. В 18:59 заявили об отбое воздушной тревоги.

Ночью 21 сентября во многих местах временно оккупированного Россией Крыма местные жители сообщали о звуках беспилотников, стрельбе по ним из стрелкового оружия и зенитного вооружения, звуках перехватов и вероятных прилетах: вот три видео.

20 сентября был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно поразившими цель".

Ранее днем во временно оккупированном Севастополе и окрестностях были слышны взрывы, кафиры применили дымовой занавес в Инкерманской гавани, а местный житель снял пролет ракеты.

Читайте также: Взрывы в Крыму. СБУ и ВМС нанесли масштабный удар по аэродрому в Саках – источники

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.