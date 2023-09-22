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Полиция показала последствия удара России "Ониксами" по Одесской области – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 08:30
Видео: ГУНП в Одесской области
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Вечером 21 сентября Россия атаковала Одесскую область сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс", запущенными с территории временно оккупированного Севастополя. Видео последствий опубликовали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По данным главы местной ОВА Олега Кипера и полицейских, есть попадание в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. В здании, ставшем объектом террора россиян, возник пожар, его в короткий срок ликвидировали.

Фото: ГУНП в Одеській області

Предварительно пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохранители производят осмотр разрушений, фиксируют последствия атаки и собирают доказательства преступления РФ.

Фото: ГУНП в Одеській області

Читайте также: СБУ и ВСУ ударили по штабу РФ в Мелитополе – ранен командующий, есть смерти среди офицеров

Милана Головань
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войнабелгород-днестровскийодесская область
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