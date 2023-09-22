Вечером 21 сентября Россия атаковала Одесскую область сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс", запущенными с территории временно оккупированного Севастополя. Видео последствий опубликовали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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По данным главы местной ОВА Олега Кипера и полицейских, есть попадание в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. В здании, ставшем объектом террора россиян, возник пожар, его в короткий срок ликвидировали.

Предварительно пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Правоохранители производят осмотр разрушений, фиксируют последствия атаки и собирают доказательства преступления РФ.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.

Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район Одесской области, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. Погиб мужчина.

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