Одеса. Росія вдарила по місту дронами та двома типами ракет, є прильоти, поранена жінка
25.09.2023, 06:36
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти вдарили по Одесі дронами-камікадзе Shahed-136 та двома типами ракет у ніч проти 25 вересня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, під ударом опинилася припортова інфраструктура, почалася пожежа у нежитловій висотці, її швидко загасили.
Також є руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
В обласному центрі через вибухову хвилю постраждала жінка, вона отримала ушкодження уламками, її госпіталізували.
Працюють правоохоронці.
- Вранці 20 вересня 2023 року було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно влучили в ціль".
- Вночі 21 вересня Україна завдала масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки".
- Увечері 21 вересня Росія також атакувала Одеську область "Оніксами": було влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.
- Вночі 23 вересня атака по області повторилася: дві ракети влучили в рекреаційну зону під Одесою.
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