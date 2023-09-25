Одеса. Росія вдарила по місту дронами та двома типами ракет, є прильоти, поранена жінка

Російські окупанти вдарили по Одесі дронами-камікадзе Shahed-136 та двома типами ракет у ніч проти 25 вересня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, під ударом опинилася припортова інфраструктура, почалася пожежа у нежитловій висотці, її швидко загасили.

Також є руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

В обласному центрі через вибухову хвилю постраждала жінка, вона отримала ушкодження уламками, її госпіталізували.

Працюють правоохоронці.

Читайте також: По Одесі росіяни вдарили ракетами та дронами. Є приліт, горить велика будівля біля моря

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.