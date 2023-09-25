Новини | По Одесі росіяни вдарили ракетами та дронами. Є приліт, горить велика будівля біля моря
Крилатими ракетами "Калібр", надзвуковими ракетами "Онікс" та дронами-камікадзе Shahed-136 вдарили російські окупанти по Одесі невдовзі після опівночі 25 вересня. Протиповітряна оборона впоралася, за словами співрозмовників LIGA.net у місті, з багатьма цілями, але є й прильоти та/або падіння збитих об'єктів супротивника.
Майже одночасно з атакою на Одесу загарбники вдарили, ймовірно, балістичними ракетами чи далекобійною РСЗВ по східних околицях Кривого Рогу.
За даними моніторингу Повітряних сил ЗСУ та за словами місцевих жителів, спочатку Одесу та берег області атакували "шахеди" у кілька хвиль.
По російських БПЛА "відпрацювали" кілька компонентів ППО, у тому числі щось схоже за звуком на корабельний зенітний артилерійський комплекс Phalanx CIWS.
Пізніше були запуски ракет з боку Чорного моря та тимчасово окупованого Криму.
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Після атаки у прибережній зоні горить велика будівля. До офіційного повідомлення військової адміністрації називати локацію не будемо.
Також бачать заграву після удару у напрямку Кривого Рогу. До міста від ворожих позицій – менш як 80 км.
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- Вранці 20 вересня 2023 року було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно влучили в ціль".
- Вночі 21 вересня Україна завдала масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки".
- Увечері 21 вересня Росія також атакувала Одеську область "Оніксами": було влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
- Вночі 23 вересня атака по області повторилася: дві ракети влучили у рекреаційну зону під Одесою.
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