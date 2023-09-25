Крилатими ракетами "Калібр", надзвуковими ракетами "Онікс" та дронами-камікадзе Shahed-136 вдарили російські окупанти по Одесі невдовзі після опівночі 25 вересня. Протиповітряна оборона впоралася, за словами співрозмовників LIGA.net у місті, з багатьма цілями, але є й прильоти та/або падіння збитих об'єктів супротивника.

Майже одночасно з атакою на Одесу загарбники вдарили, ймовірно, балістичними ракетами чи далекобійною РСЗВ по східних околицях Кривого Рогу.

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За даними моніторингу Повітряних сил ЗСУ та за словами місцевих жителів, спочатку Одесу та берег області атакували "шахеди" у кілька хвиль.

По російських БПЛА "відпрацювали" кілька компонентів ППО, у тому числі щось схоже за звуком на корабельний зенітний артилерійський комплекс Phalanx CIWS.

Пізніше були запуски ракет з боку Чорного моря та тимчасово окупованого Криму.

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Після атаки у прибережній зоні горить велика будівля. До офіційного повідомлення військової адміністрації називати локацію не будемо.

Також бачать заграву після удару у напрямку Кривого Рогу. До міста від ворожих позицій – менш як 80 км.

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Вранці 20 вересня 2023 року було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно влучили в ціль".

Вночі 21 вересня Україна завдала масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки".

Увечері 21 вересня Росія також атакувала Одеську область "Оніксами": було влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Вночі 23 вересня атака по області повторилася: дві ракети влучили у рекреаційну зону під Одесою.

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