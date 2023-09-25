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Новини | По Одесі росіяни вдарили ракетами та дронами. Є приліт, горить велика будівля біля моря

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 01:53
По Одесі росіяни вдарили ракетами та дронами. Є приліт, горить велика будівля біля моря - Фото
Ілюстративне фото: ДСНС

Крилатими ракетами "Калібр", надзвуковими ракетами "Онікс" та дронами-камікадзе Shahed-136 вдарили російські окупанти по Одесі невдовзі після опівночі 25 вересня. Протиповітряна оборона впоралася, за словами співрозмовників LIGA.net у місті, з багатьма цілями, але є й прильоти та/або падіння збитих об'єктів супротивника.

Майже одночасно з атакою на Одесу загарбники вдарили, ймовірно, балістичними ракетами чи далекобійною РСЗВ по східних околицях Кривого Рогу.

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За даними моніторингу Повітряних сил ЗСУ та за словами місцевих жителів, спочатку Одесу та берег області атакували "шахеди" у кілька хвиль.

По російських БПЛА "відпрацювали" кілька компонентів ППО, у тому числі щось схоже за звуком на корабельний зенітний артилерійський комплекс Phalanx CIWS.

Пізніше були запуски ракет з боку Чорного моря та тимчасово окупованого Криму.

Дивіться відео: "Так, почалось". Ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Після атаки у прибережній зоні горить велика будівля. До офіційного повідомлення військової адміністрації називати локацію не будемо.

Також бачать заграву після удару у напрямку Кривого Рогу. До міста від ворожих позицій – менш як 80 км.

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Євген Пилипенко
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