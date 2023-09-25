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Новости | По Одессе россияне ударили ракетами и дронами. Есть прилет, горит крупное здание у моря

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 01:53
По Одессе россияне ударили ракетами и дронами. Есть прилет, горит крупное здание у моря - Фото
Иллюстративное фото: ДСНС

Крылатыми ракетами "Калибр", сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и дронами-камикадзе Shahed-136 ударили российские оккупанты по Одессе вскоре после полуночи 25 сентября. Противовоздушная оборона справилась, по словам собеседников LIGA.net в городе, со многими целями, но есть и прилеты и/или падения сбитых объектов противника.

Почти одновременно с атакой на Одессу захватчики ударили, вероятно, баллистическими ракетами или дальнобойной РСЗО по восточным окраинам Кривого Рога.

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По данным мониторинга Воздушных сил ВСУ и по словам местных жителей, сначала Одессу и берег области атаковали "шахеды" в несколько волн.

По БПЛА "отработали" несколько компонентов ПВО, в том числе что-то, по звуку похожее на корабельный зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS.

Позднее были запуски ракет со стороны Черного моря и временно оккупированного Крыма.

Смотрите видео: "Так, почалось". Ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

После атаки в прибрежной зоне горит крупное здание. До официального сообщения военной администрации называть локацию не будем.

Также видят зарево после удара в направлении Кривого Рога. До города от вражеских позиций – менее 80 км.

Новость дополняется...

  • Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область "Ониксами": было попадание в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
  • Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.

Читайте также: Командир из-под Бахмута: Украинская тяжелая артиллерия приносит ад оккупантам 

Євген Пилипенко
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