Новости | По Одессе россияне ударили ракетами и дронами. Есть прилет, горит крупное здание у моря
Крылатыми ракетами "Калибр", сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и дронами-камикадзе Shahed-136 ударили российские оккупанты по Одессе вскоре после полуночи 25 сентября. Противовоздушная оборона справилась, по словам собеседников LIGA.net в городе, со многими целями, но есть и прилеты и/или падения сбитых объектов противника.
Почти одновременно с атакой на Одессу захватчики ударили, вероятно, баллистическими ракетами или дальнобойной РСЗО по восточным окраинам Кривого Рога.
По данным мониторинга Воздушных сил ВСУ и по словам местных жителей, сначала Одессу и берег области атаковали "шахеды" в несколько волн.
По БПЛА "отработали" несколько компонентов ПВО, в том числе что-то, по звуку похожее на корабельный зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS.
Позднее были запуски ракет со стороны Черного моря и временно оккупированного Крыма.
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После атаки в прибрежной зоне горит крупное здание. До официального сообщения военной администрации называть локацию не будем.
Также видят зарево после удара в направлении Кривого Рога. До города от вражеских позиций – менее 80 км.
Новость дополняется...
- Утром 20 сентября 2023 года был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно попавшими в цель".
- Ночью 21 сентября Украина нанесла масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки".
- Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область "Ониксами": было попадание в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
- Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.
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