"Враг применил ониксы". Одесская область попала под ракетный удар

Российская армия ночью 23 сентября нанесла ракетный удар по Одесской области, рассказала в эфире единого телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Ночь прошла неспокойно. Враг терроризирует южное направление. Одесская область попала ракетный удар, враг применил "ониксы" – сверхзвуковые ракеты, которые выпускают из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временного оккупированного Крыма", – сказала она.

По ее словам, две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области.

"Но это открытая территория, и критических разрушений и пострадавших нет", – рассказала Гуменюк.

Воздушная тревога в Одесской области длилась примерно 15 минут – с 00:40 до 00:55, глава областной администрации Олег Кипер сообщал об опасности в Белгород-Днестровском районе.

Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс". Тогда было попадание в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

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