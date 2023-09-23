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"Враг применил ониксы". Одесская область попала под ракетный удар

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23.09.2023, 07:21
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Российская армия ночью 23 сентября нанесла ракетный удар по Одесской области, рассказала в эфире единого телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Ночь прошла неспокойно. Враг терроризирует южное направление. Одесская область попала ракетный удар, враг применил "ониксы" – сверхзвуковые ракеты, которые выпускают из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временного оккупированного Крыма", – сказала она.

По ее словам, две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области.

"Но это открытая территория, и критических разрушений и пострадавших нет", – рассказала Гуменюк.

Воздушная тревога в Одесской области длилась примерно 15 минут – с 00:40 до 00:55, глава областной администрации Олег Кипер сообщал об опасности в Белгород-Днестровском районе.

  • Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс". Тогда было попадание в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
Андрей Водяный
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